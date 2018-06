Semaine sous haute tension chez AG Insurance

(Belga) C'est une semaine "sous haute tension" qui s'annonce chez AG Insurance, a affirmé dimanche soir Jean-Michel Cappoen, le secrétaire général du SETCa/BBTK, au nom du front commun (SETCa/BBTK, CNE et CGSLB/ACLVB). Des actions, prenant sans doute la forme d'arrêts de travail, seront organisées dès demain/lundi avant une rencontre cruciale avec la direction mardi en fin de matinée.

"Faute d'avancées à ce moment-là, nous nous dirigerons certainement vers un conflit plus dur", a averti le représentant du syndicat socialiste. Le front commun reproche à la direction d'AG Insurance de "bafouer la concertation sociale" après l'adoption par l'entreprise d'assurances d'une série de conventions collectives de travail (CCT) avec le seul syndicat chrétien flamand LBC. Ces conventions visent notamment à harmoniser les systèmes d'avantages extra-légaux au sein de l'entreprise (assurances groupes, hospitalisation, etc.) et à introduire un nouveau système d'horaires flottants. "Nous demandons la réouverture des discussions sur un certain nombre de points. Faute d'avancées mardi midi, nos actions risquent de se durcir", a ajouté M. Cappoen. AG Insurance emploie quelque 4.000 personnes en Belgique. (Belga)