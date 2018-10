Sept intoxiqués au CO à Mouscron

(Belga) Une famille de sept personnes a été victime, dimanche après-midi, d'une intoxication au monoxyde de carbone à Mouscron. Les victimes ont été hospitalisées à Lille (F) et à Mouscron. Le reflux d'un appareil à moteur est à l'origine de cette intoxication.

A l'arrivée des secours, trois adultes et quatre enfants souffraient d'une intoxication au monoxyde de carbone (CO). L'adulte le plus âgé a été transféré au Centre hospitalier régionale de Lille (France) qui dispose d'un caisson hyperbare. Les six autres victimes ont été admises au Centre hospitalier de Mouscron. Selon le capitaine Harold Vaeskens, un dysfonctionnement dans un appareil à moteur est à l'origine de cette intoxication. Lors de son utilisation, l'outil aurait provoqué un reflux de CO. (Belga)