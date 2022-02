En cas de guerre, les militaires belges n'iront pas en Ukraine

La ministre de la Défense Ludivine Dedonder était l'invitée du journal de 19h ce jeudi. Elle a détaillé la position belge dans le conflit en cours entre Ukraine et Russie. "Aujourd’hui nos services de renseignement ne nous permettent pas de confirmer un retrait des troupes" russes, a-t-elle répété. "On parle toujours de 150.000 militaires russes et de plus d’une centaine de navires de guerre russes qui permettent à la Russie de lancer sans ou avec préavis une intrusion voire une invasion en Ukraine. À cela s’ajoutent les cyberattaques, la désinformation, la propagande, visant à créer des incidents locaux."

L'option de la désescalade est celle privilégiée par notre pays. "Il y a toujours un dialogue qui est en cours et tant qu’il y a un dialogue, il y a de l’espoir", a-t-elle commenté. Mais "en tant que ministre de la défense, je dois veiller à ce que la Belgique soit préparée".

Voilà pourquoi "on a plusieurs centaines de militaires prêts à être déployés si la situation dégénérait dans le cadre de l’Otan. Nos hommes et nos femmes seraient envoyés à l’intérieur des frontières de l’Otan pour protéger nos alliés, pas en Ukraine", a-t-elle précisé. La mission belge sera de "protéger les frontières de l’Otan".