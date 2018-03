Signature d'une nouvelle convention collective pour l'enseignement flamand

(Belga) Le gouvernement flamand, les syndicats et les représentants des différentes organisations faîtières ont signé vendredi la nouvelle convention collective de travail pour l'enseignement en Flandre. Les organisations syndicales et les employeurs se sont tous engagés à respecter loyalement l'accord, se réjouit la ministre flamande de l'Enseignement Hilde Crevits (CD&V).

L'accord entre les différentes parties était intervenu le mois dernier et a été officiellement signé ce vendredi. Il prévoit notamment une augmentation de salaire pour 175.000 enseignants et membres du personnel des écoles, ainsi que des mesures pour renforcer la situation des professeurs temporaires et en début de carrière. Le texte doit également rendre l'enseignement plus attractif. "Nous aurons besoin de beaucoup d'enseignants ces prochaines années, entre 5.000 et 7.000 par an", précise la ministre. (Belga)