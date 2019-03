Six Jours de Hong Kong : victoire de Kenny De Ketele et Yoeri Havik

(Belga) Kenny De Ketele, associé au Néerlandais Yoeri Havik, a remporté la 1e édition des Six Jours de Hong Kong, épreuve des Six Days Series de cyclisme sur piste, dimanche.

La paire belgo-néerlandaise a remporté l'américaine, dernière épreuve des trois jours de compétition, et termine en tête du classement général avec 283 points. Les Autrichiens Andreas Graf et Andreas Müller terminent 2e (157 points) à un tour des vainqueurs. Les Américains Daniel Holloway et Ardian Hegyvary prennent la 3e place à 2 tours (226 pts). Les Belges Bryan Boussaer et Matthias Van Beethoven, associés, ont terminé à la 15e place à 13 tours (43 pts). Kenny De Ketele, 33 ans, avait décroché la semaine dernière la médaille de bronze de l'américaine aux Mondiaux de Pruszkow en compagnie de Robbe Ghys. (Belga)