Six Jours de Londres - Jules Hesters et Otto Vergaerde 7e au soir de la quatrième journée

(Belga) Après l'épreuve du madison, dernière course de la quatrième journée de compétition, le duo belge composé de Jules Hesters et Otto Vergaerde pointe à la 7e position des Six Jours de Londres, épreuve de cyclisme sur piste.

Hesters, 19 ans, et Vergaerde, 24 ans, ont terminé 6e de la Madison remportée par les Polonais Daniel Staniszewski et Wojciech Pszczolarski. La paire belge est 7e au général avec 240 points. Les Allemands Theo Reinhardt et Roger Kluge, champions du monde de la Madison, sont en tête avec 277 points. Ils devancent les Britanniques Andrew Tennant et Chris Latham (269) ainsi que les Polonais Staniszewski et Pszczolarski (266). Toujours dans le même tour, les Danois Marc Hester et Jesper Morkov sont 4e (259). Deux jours de compétition sont encore au programme de ces Six Jours de Londres. (Belga)