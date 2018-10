Six Jours de Londres - Jules Hesters et Otto Vergaerde 7e avant l'ultime journée

(Belga) Après l'épreuve du madison, dernière course de la cinquième journée de compétition, le duo belge composé de Jules Hesters et Otto Vergaerde pointe à la 7e position des Six Jours de Londres, épreuve de cyclisme sur piste, samedi en Angleterre.

Hesters, 19 ans, et Vergaerde, 24 ans, ont terminé 7e de la Madison à un tour des Australiens Leigh Howard et Kelland O'Brien, vainqueurs avec une moyenne horaire de 56,86 km/h au terme d'une course très disputée. Les Britanniques Andrew Tennant et Chris Latham sont passés en tête du classement général avec 322 points et un tour d'avance sur le reste des concurrents. Ils devancent les Allemands Roger Kluge et Theo Reinhardt (339 pts, -1 tour) ainsi que les Australiens Howard et O'Brien (337, -1). La paire belge est 7e au général avec 279 points, à 4 tours de retard, et semble écartée de la lutte pour la victoire finale. Dimanche se déroulera l'ultime journée de compétition au Vélodrome de Londres.