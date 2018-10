Six Jours de Londres - Jules Hesters et Otto Vergaerde terminent à la 7e place

(Belga) Après l'ultime madison, dernière course de la sixième journée de compétition, le duo belge composé de Jules Hesters et Otto Vergaerde a terminé les Six Jours de Londres, épreuve de cyclisme sur piste, à la 7e position, dimanche en Angleterre.

Hesters, 19 ans, et Vergaerde, 24 ans, ont terminé 7e de la Madison à un tour des Néerlandais Yoeri Havik et Wim Stroetinga. Avec 451 points, la paire néerlandaise a décroché la victoire finale et a devancé les Australiens Leigh Howard et Kelland O'Brien (443). Les Allemands Roger Kluge et Theo Reinhardt complètent le top 3 avec 439 unités alors que les Britanniques Andrew Tennant et Chris Latham échouent au pied du podium (375 pts). La paire belge termine donc 7e du général avec 324 points, à 2 tours des Néerlandais. (Belga)