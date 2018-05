Six magasins Lidl en grève après l'échec de la concertation sociale

(Belga) La concertation sociale organisée mercredi matin au sein de Lidl n'a pas permis de déboucher sur un accord entre la direction et les syndicats. Entre-temps, le nombre de magasins en grève est passé de trois à six, a indiqué un porte-parole de l'enseigne.

Trois magasins Lidl n'ont pas ouvert leurs portes mercredi matin en région liégeoise, à la suite d'un mouvement social. Il s'agit des magasins d'Ans, Herstal et Seraing. Selon le Setca, la montée en gamme de Lidl, marquée par une rénovation de ses magasins et de nouveaux assortiments ces derniers mois, s'est accompagnée "d'une recherche de productivité sans cesse accrue" qui "épuise des équipes arrivées à la limite de ce qu'elles peuvent supporter". Une concertation a eu lieu mercredi dans la matinée mais elle n'a pas permis de trouver un accord entre la direction et les syndicats. "La grève va s'étendre et se durcir", a annoncé dans la foulée Patrick Masson, secrétaire au Setca Liège. Selon la direction, trois autres magasins ont fermé leurs portes, portant à six le nombre de magasins en grève. (Belga)