Skeyes prévoit de nouvelles actions à partir de lundi

(Belga) De nouvelles actions des aiguilleurs du ciel de Skeyes affiliés à l'ACV-Transcom auront lieu dès lundi, ce qui donnera à nouveau lieu à des retards, prévient vendredi Kurt Callaerts, membre du syndicat chrétien, sur les réseaux sociaux. La réunion de la commission paritaire qui a eu lieu ce vendredi n'a en effet pas permis d'aboutir à un accord entre son organisation et la direction de l'entreprise chargée du contrôle aérien.

Un accord a par contre pu être conclu avec l'ACOD, l'équivalent flamand de la CGSP. Un "prétendu" texte que n'approuve pas l'ACV-Transcom, rapporte le syndicaliste. "Un accord a été trouvé avec un syndicat qui n'a pas déposé de préavis de grève et qui ne s'est pas joint aux autres", déplore-t-il ainsi. Selon Kurt Callaerts, la direction de Skeyes a rejeté la proposition de 'cooldown' ou d'un médiateur. De nouvelles actions sont attendues lundi et elles provoqueront des retards, annonce-t-il déjà. Il n'y en aura en revanche pas ce vendredi, ni ce week-end. Il y a suffisamment de malades et d'absents pour ne pas devoir organiser de grèves, à en croire le syndicaliste. "Pour l'ACV-Transcom, l'impasse se poursuit... Cela promet d'être une période chaude", conclut-il. De son côté, Skeyes indique que la commission paritaire réunie ce vendredi a poursuivi les discussions sur le protocole d'accord qui avait été présenté lundi. Des propositions finales de la direction avaient alors été mises sur la table. "En commun accord, des adaptations ont été apportées aux propositions originales", précise l'entreprise chargée du contrôle aérien. Le texte "répond aux 25 points qui ont été mis en avant (notamment par l'ACV Transcom, NDLR) et offre des solutions structurelles pour tous les employés", ajoute-t-elle. La direction invite les syndicats mardi "pour de plus amples explications et discussions". (Belga)