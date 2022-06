SNCB et Infrabel reçoivent une compensation fédérale de 82 millions d'euros

(Belga) Le conseil des ministres a approuvé vendredi un projet d'arrêté royal visant à compenser Infrabel et la SNCB de la forte hausse des prix de l'énergie et des coûts salariaux, annonce le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet dans un communiqué.

Il permet à ces deux entreprises d'accéder à la provision interdépartementale de 82 millions d'euros. Le droit de tirage pour la SNCB et Infrabel est provisoirement redistribué à hauteur de l'estimation de l'impact financier pour chaque entreprise. Il revient à 64, 6 millions d'euros pour la SNCB et 17,4 millions d'euros pour Infrabel. Le mécanisme de compensation proposé s'applique pour les six premiers mois de l'année 2022, et ce, dans l'attente des ajustements structurels qui seront prévus dans les nouveaux contrats de gestion en cours d'élaboration avec les deux entreprises publiques qui entreront normalement en vigueur au 1er janvier 2023. (Belga)