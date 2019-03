Sommet sur la lutte contre la pédophilie au Vatican - Le cardinal De Kesel salue l'initiative du pape François

(Belga) Le cardinal Jozef De Kesel a salué samedi soir la tenue du sommet sur la lutte contre la pédophilie au Vatican organisé fin février à l'initiative du pape François, dans son homélie prononcée à l'occasion du 1er dimanche du Carême. "Il a montré une fois encore combien ce drame est à prendre au sérieux et comment une conversion de l'Eglise est urgente", a-t-il déclaré en la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles.

Le cardinal a aussi salué les presque six ans de pontificat du pape argentin. "Sa manière de s'exprimer et d'agir témoigne d'un profond désir de renouveau et de réforme de l'Eglise. Il n'est pas épargné par les épreuves (...) Ce soir, nous désirons lui exprimer notre attachement et notre gratitude pour la grâce qu'il représente pour toute l'Eglise." Pendant quatre jours, le pape François avait réuni les plus hautes autorités de l'Eglise pour traiter de la question de la pédophilie en son sein. La hiérarchie de l'Eglise catholique s'est livrée à un mea culpa cinglant et douloureux sur son échec passé à protéger les enfants des abus sexuels du clergé, appelant ses membres à reconnaître leur responsabilité individuelle et collégiale. Reste que le pape, qui a déjà multiplié les paroles fortes de condamnation depuis des mois, n'est pas rentré dans le vif pratique du sujet, ont critiqué les représentants des victimes. Dans son homélie, le cardinal à également salué les manifestations de jeunes en faveur du climat. "Notre liberté n'est pas absolue ni sans limites. Les jeunes qui les dernières semaines manifestent dans les rues de Bruxelles et d'autres villes nous le montrent: nous n'avons pas le droit de faire n'importe quoi avec la création. Et cela ne vaut pas seulement pour la problématique écologique." (Belga)