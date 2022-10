Son plan économique aux orties, Liz Truss s'accroche à Downing Street

(Belga) "Désolée" pour ses "erreurs", la Première ministre britannique Liz Truss s'est dite déterminée à rester au pouvoir, quelques heures après l'abandon de son programme économique, annoncé par son nouveau ministre des Finances.

Six semaines après l'arrivée de Liz Truss à Downing Street, son mandat semble moribond après une série d'humiliants revirements sur ses promesses de campagne. Dans une interview contrite à la BBC lundi soir, la cheffe du gouvernement a répété qu'elle est "désolée" pour ses "erreurs", estimant avoir voulu aller "trop loin trop vite". "Je resterai à mon poste pour tenir mes engagements pour l'intérêt national", a-t-elle assuré, estimant qu'elle serait encore à la tête du parti pour les prochaines élections prévues dans deux ans, où l'opposition est archi-favorite. "J'ai agi rapidement pour réparer ces erreurs", a lancé Lis Truss à l'adresse de sa majorité, où les manoeuvres se multiplient en coulisse pour la pousser vers la sortie. Son nouveau ministre des Finances Jeremy Hunt, nommé vendredi dans l'urgence après la tempête sur les marchés déclenchée par le "plan de croissance" de son prédécesseur Kwasi Kwarteng, tient désormais la barre du gouvernement après des semaines de chaos sur les marchés qui ont menacé la stabilité financière du pays. Il a dévoilé lundi les grandes lignes du projet budgétaire de moyen terme qui doit être présenté dans sa totalité le 31 octobre. Avertissant de décisions "très dures" avec des coupes à venir dans les dépenses de l'Etat et des hausses d'impôts, un désaveu total du plan initial de Liz Truss, Jeremy Hunt a toutefois assuré que le gouvernement ferait une priorité de "l'aide aux plus vulnérables". (Belga)