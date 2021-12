Sophie de Vos officiellement choisie pour remplacer Didier Gosuin à Auderghem

(Belga) La section DéFI d'Auderghem a officiellement choisi mardi soir Sophie de Vos pour remplacer Didier Gosuin au maïorat d'Auderghem, dont celui-ci a porté le titre de bourgmestre pendant 27 ans.

La passation de pouvoir officielle aura lieu lors du conseil communal du 27 janvier prochain. L'actuelle première échevine emmènera la liste DéFI lors du prochain scrutin communal. Didier Gosuin ne disparaîtra pas encore totalement du paysage communal. Il remplacera, à partir du 27 janvier également, Christophe Magdalijns à la présidence du conseil communal que celui-ci a choisi de quitter, selon DéFI , pour se concentrer sur sa focntion parlementaire à la Région. Diplômée de Solvay, Sophie de Vos s';est engagée dans la vie politique locale après une carrière de chef d'entreprise. Première échevine en charge de l'Espace Public, de la Mobilité, de la Culture, des Bibliothèques et de la Participation Citoyenne, elle est la femme qui a récolté le plus de voix lors des élections de 2018. L'arrivée de Sophie de Vos s'accompagne d'un important renouvellement au sein du collège échevinal auderghemois. Jany Crucifix, échevine de la Solidarité et de la Cohésion Sociale depuis 2012, s'apprête elle aussi à transmettre le témoin. Deux nouvelles personnalités rejoindront ainsi le Collège début de l'année prochaine: Matthieu Pillois et Michel Blampain. "Je me réjouis de transmettre le témoin à une femme, mais je refuse de tomber dans une forme de sexisme inversé. Sophie est d'abord une personnalité atypique, à ce point éloignée de la politique traditionnelle que peu de gens s'attendaient à la voir ceindre l'écharpe mayorale. C'est une personne très engagée, très déterminée, très entière aussi", a commenté le bourgmestre sortant. (Belga)