Sophie Wilmès présente des symptômes suspects et se met en isolement

La ministre des Affaires étrangères et ancienne Première ministre Sophie Wilmès présente des symptômes suspects pouvant laisser penser à une contamination au coronavirus, a-t-elle annoncé vendredi sur Twitter. Elle ne participera dès lors pas physiquement au comité de concertation qui a débuté à 14h00 au Palais d'Egmont à Bruxelles.

"Je ne participerai pas physiquement au Comité de Concertation aujourd'hui. Suite à des symptômes suspects, j'ai décidé de m'isoler et de contacter mon médecin pour passer un test comme le veut la procédure", a tweeté la vice-Première ministre MR. "Même sans cas positif dans mon entourage et alors que les gestes-barrières ont toujours été respectés avec mes collègues et mon équipe, la prudence reste de mise", a-t-elle ajouté.

> Coronavirus en Belgique: quelles mesures vont prendre les autorités ce vendredi?