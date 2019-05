Sophie Wilmès (MR) prône "ouverture et esprit constructif" dans la formation des coalitions

Au lendemain du scrutin, la candidate MR à la Chambre a analysé les résultats des élections sur Bel RTL.

Les résultats définitifs des élections sont tombés et le MR perd 5 sièges au Parlement wallon et au Parlement bruxellois, 4 à la Chambre. Face à ce recul, Sophie Wilmès (MR) relativise ce matin dans la matinale spéciale élections sur Bel RTL. "Au MR et VLD, la famille libérale, nous restons la 2e famille politique belge", note-t-elle.

Face à la montée du Vlaams Belang en Flandre et la position de 1er parti flamand conservée par la N-VA, la candidate MR se rend compte que la formation de coalitions va être très compliquée, tant au niveau régional que fédéral. "Le pays reste gouvernable. On se rend compte que c'est plus compliqué qu'hier. Les coalitions traditionnelles auxquelles on pouvait s'attendre vont être vraiment difficiles à réaliser. Et donc il va falloir travailler avec ouverture et esprit constructif", a déclaré Sophie Wilmès.

L'objectif de son parti dans les prochains jours sera "d'éviter le blocage et éviter la crise". Mais il est hors de question pour le MR de rompre le cordon sanitaire: "Il existe à droite comme à gauche", a-t-elle rappelé.