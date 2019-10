Sophie Wilmès va être proposée comme Première ministre au Roi

L'actuelle ministre du Budget et de la Fonction publique, Sophie Wilmès (MR), sera proposée au Roi comme Première ministre en affaires courantes en remplacement de l'actuel chef de gouvernement fédéral, Charles Michel, qui deviendra en décembre président du Conseil européen, a annoncé samedi soir le cabinet de ce dernier à l'agence Belga.



C'est l'une des décisions prises samedi par un comité ministériel restreint ("kern") rassemblant les principaux ministres du gouvernement fédéral. Ce kern a aussi décidé de proposer au Roi le nom d'un nouveau ministre du Budget et de la Fonction publique issu des rangs du MR, a-t-on ajouté de même source.

Alexander De Croo l'a déjà félicitée sur Twitter: "La première femme Première ministre de notre pays, même en affaires courantes. Il s'agit maintenant de garantir la continuité – j'espère de la façon la plus courte possible. Notre pays a besoin d'un gouvernement fédéral à part entière", a indiqué le Vice-Premier ministre et Ministre des Finances.