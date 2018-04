Sortie du nucléaire: des subsides pour tous les producteurs d'électricité

(Belga) La ministre fédérale de l'Energie envisage d'octroyer des subsides à tous les producteurs d'électricité afin de sortir du nucléaire en Belgique, selon un avant-projet de loi que le journal Le Soir a consulté. L'objectif est d'inciter le secteur de l'énergie à augmenter ses capacités de production thermiques, et ce en soutenant les investisseurs.

Un "mécanisme de rémunération de capacité" (CRM) serait instauré en 2020 afin de soutenir notamment les centrales au gaz. Car "au moins 3.600 MW" de nouvelles capacités thermiques devront être construits pour combler l'arrêt des centrales nucléaires de Doel et Tihange, a calculé le gestionnaire du réseau électrique Elia. Le système fonctionnerait comme des enchères. Le ministre compétent fixe le volume d'électricité nécessaire à un horizon de quatre ans (le temps nécessaire pour construire une unité). Un appel aux candidats pour livrer cette électricité est alors lancé en leur proposant des subsides. Ceux qui acceptent de fournir l'électricité pour le subside le moins élevé obtiennent le marché. Le consultant PwC évalue à 345 millions d'euros par an le coût du mécanisme. Cela se traduira par une nouvelle "surcharge mécanisme de capacité" dans la facture, incluse dans le tarif d'Elia, écrit Le Soir. Le cabinet de la ministre fédérale de l'Energie, Marie-Christine Marghem (MR), souligne que le texte est une "base" fournie par l'administration et qu'il n'y a pas encore d'accord politique. L'objectif est d'aboutir à un consensus pour le 31 mai. (Belga)