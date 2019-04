Soudan: des manifestants atteignent le QG de l'armée à Khartoum

(Belga) Des milliers de Soudanais ont défilé samedi pour réclamer la démission du président Omar el-Béchir, certains parvenant à atteindre le quartier général de l'armée à Khartoum, une première en quatre mois de contestation antigouvernementale.

Répondant à un appel de l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance du mouvement de contestation, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue de la capitale en chantant "une armée, un peuple", selon des témoins. Lors de précédents rassemblements, les protestataires ont tenté à plusieurs reprises de marcher vers des lieux symboliques du pouvoir, comme le palais présidentiel, mais en ont souvent été empêchés par les gaz lacrymogènes tirés par les forces de sécurité. Pour la première fois samedi, les manifestants ont atteint l'entrée des bâtiments qui abritent le siège de l'armée et le ministère de la Défense, ont affirmé des témoins, sans préciser s'ils y étaient entrés. Peu après avoir atteint l'entrée des bâtiments, situés à proximité de la résidence de M. Béchir, les organisateurs ont appelé les manifestants à tenir position. "En ce moment historique, nous vous demandons de ne pas quitter le quartier général de l'armée et de tenir un sit-in dans les rues", ont-ils fait savoir dans un communiqué. "Nous apprécions la retenue de l'armée envers les manifestants et nous espérons qu'elle prendra position pour le peuple", est-il précisé dans ce communiqué. Déclenchées le 19 décembre 2018 par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain, les manifestations se sont rapidement transformées à travers le pays en mouvement de contestation contre M. Béchir. Celui-ci a refusé de démissionner et fait désormais face à son plus grand défi depuis son arrivée au pouvoir, selon des experts. Après avoir tenté de réprimer la contestation par la force, il a instauré l'état d'urgence dans tout le pays le 22 février. Depuis, les manifestations sont restées principalement cantonnées dans la capitale et la ville voisine, Omdourman, mais samedi, les organisateurs du mouvement de contestation ont appelé à des rassemblements dans l'ensemble du pays. (Belga)