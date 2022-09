Sous les radars: une des filles du président russe Vladimir Poutine a visité la Belgique sans se faire repérer

Katerina Tikhonova, une des filles du président russe Vladimir Poutine, s'est rendue en Belgique sans se faire repérer en 2018, rapporte samedi le journal flamand De Tijd sur la base de recherches du collectif allemand Paper trail media, du magazine Der Spiegel et du site web indépendant russe IStories. Il semble qu'à l'époque les services de sécurité belges n'aient pas vérifié ce qu'elle faisait sur le territoire belge.

Le vendredi 30 novembre 2018, Katerina Tichonova avait voyagé à bord d'un Boeing 737 d'Aeroflot, la plus grande compagnie aérienne russe. Le vol reliait l'aéroport russe de Cheremetievo à l'aéroport de Bruxelles. Son passage sur le sol belge fût furtif puisqu'elle était de retour la nuit suivante à Moscou. Katerina Tichonova avait alors voyagé sous son vrai nom, munie d'un passeport, dont De Tijd est parvenu à se procurer une photo. Née en 1986 à Dresde en Allemagne, où son père travaillait alors comme officier du renseignement pour le KGB, la plus jeune fille du président Poutine, issue de son mariage avec Lyudmila Shkrebneva, avait pris le nom de famille de sa grand-mère maternelle.

Le Centre de crise, la Sûreté de l'Etat, la police fédérale et Brussels Airport n'ont fait aucun commentaire sur l'affaire, écrit De Tijd. Katerina Tichonova apparait depuis avril sur la liste des personnes visées par les sanctions financières européennes, américaines et britanniques. Ses comptes et autres avoirs doivent donc être gelés. Elle dirige un institut d'intelligence artificielle de l'Université d'État de Moscou. Elle est également à la tête du centre de connaissances Innopraktika, financé par de grandes entreprises russes dirigées par des oligarques proches du président Poutine. En parallèle, elle a également dirigé l'Union des Industriels et des entrepreneurs de Russie (RSPP) pour aider à contrer les sanctions économiques occidentales, décrit De Tijd.