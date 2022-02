Spanningen Oekraïne - Minister Dedonder annuleert gepland bezoek aan Eurokorps in Straatsburg

(Belga) La ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS) a annulé une visite au corps de réaction rapide européen, ou Eurocorps, à Strasbourg en France prévue mardi, a confirmé son porte-parole lundi soir. La ministre souhaite rester en Belgique pour suivre la situation en Ukraine alors que le président russe Vladimir Poutine annoncé la reconnaissance par Moscou de l'indépendance des régions séparatistes en Ukraine.

Depuis le début de l'année, la Belgique assume la direction d'un détachement d'Eurocorps qui mène une mission d'entrainement en République centrafricaine. L'Eurocorps a comme mission de diriger et coordonner des opérations multinationales de grande ampleur. Il peut commander jusqu'à 60.000 militaires issus d'unités terrestres provenant des cinq "nations-cadre" (Allemagne, France, Belgique, Espagne et Luxembourg). Mais il a déjà été engagé, dans un format plus réduit, au Kosovo et en Afghanistan, sous l'égide de l'Otan, ainsi qu'au Mali et en République centrafricaine au profit de l'Union européenne, en dirigeant les deux missions d'entraînement des armées locales, les EUTM-Mali et EUTM-RCA. Son QG est installé à Strasbourg (nord-est de la France), ville-symbole de la réconciliation franco-allemande et de la construction européenne, et compte quelque 600 personnes. En septembre dernier, un officier belge, le lieutenant-général Peter Devogelaere, assume les fonctions de commandant du Corps européen (Belga)