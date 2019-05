Suivez la journée d'élections avec RTL INFO: voici notre dispositif exceptionnel

Ce dimanche, toute la rédaction d'RTL info sera mobilisée pour vous faire vivre, en direct, cette journée et cette soirée électorale. Dès 8h du matin, retrouvez notre dispositif exceptionnel. Viendront ensuite les résultats et les toutes premières réactions et les analyses de nos experts.

RTL-TVI sera en direct toute la journée pour suivre les élections législatives, fédérales et européennes de ce dimanche grâce à un dispositif exceptionnel. Toute la rédaction RTL INFO sera mobilisée et proposera des directs depuis des endroits-clés de Bruxelles, Wallonie et de Flandre. Le dispositif se développera sur toutes les plateformes: RTL-TVI, le site et l'application RTL INFO, Bel RTL et RTLplay.

De 08h00 à 23h00, RTL-TVI basculera en mode "chaîne info" pour couvrir les résultats de ces scrutins majeurs.

Voici le programme:

Dès 08h00 : retrouvez des flashs spéciaux RTL INFO présentés par Salima Belabbas.

11h00 : "C’est pas tous les jours les élections", émission spéciale présentée par Christophe Deborsu entouré de chroniqueurs et de journalistes spécialisés en politique. "De 11 à 13 heures, ce sont les derniers enjeux pour pouvoir voter en connaissance de cause. Et ensuite, on passe avec les premiers invités", explique Christophe Deborsu.

13h00 : RTL INFO présenté par Luc Gilson

13h30 – 16h00 : "La Belgique vote" avec Christophe Deborsu et de nombreux invités. Les équipes RTL INFO sur le terrain vous donneront toutes les clés pour comprendre les enjeux, à quelques heures des premiers résultats.

16h00 – 19h00 : Les premiers résultats. Alix Battard et Pascal Vrebos accueilleront des invités ainsi que les journalistes et analystes RTL INFO. "C'est un moment-clé. 16h , c'est le moment où les bureaux de vote ferment partout dans le pays. Nous aurons à ce moment-là un sondage exclusif sorti des urnes grâce aux équipes de l'ULB", nous indique Alix Battard.

19h00 : RTL INFO présenté par Luc Gilson reviendra sur les tendances du choix des électeurs qui commenceront à se préciser. On y retrouvera également de nombreux directs depuis différents QG ainsi que des réactions des ténors.

19h30 – 23h00 : La grande soirée électorale : tous les résultats seront analysés en plateau par Alix Battard et Pascal Vrebos. En plus des interviews récoltées sur le terrain, Alix et Pascal recevront sur le plateau des politiciens pour débattre des résultats et pour qu'ils puissent exprimer leur ressenti.

Vous pourrez suivre cette journée d'élections en télé, en radio et sur le web. Nos équipes spéciales sont composées de 61 journalistes et cadreurs, 33 informaticiens et 55 techniciens.