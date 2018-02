Super Bowl - Les Philadelphia Eagles vont-ils priver les New England Patriots d'un 6e sacre ?

(Belga) L'événement sportif le plus populaire aux Etats-Unis se déroule dimanche à Minneapolis. La 52e édition du Super Bowl, la finale du championnat professionnel de football américain (NFL), mettra aux prises les New England Patriots, champions en titre et meilleure équipe du siècle, aux Philadelphia Eagles, la bonne surprise de la saison.

Outre les amateurs de sport, le Super Sunday attirera ceux de musique. Justin Timberlake animera en effet le mini-concert très attendu de la mi-temps. Cette année, les observateurs politiques seront attentifs à l'attitude des joueurs lors de l'hymne américain, chanté par Pink, avant le début du match (coup d'envoi à minuit trente, heure belge, lundi). Cette saison a été marquée par des manifestations de nombreux joueurs qui ont mis un genou à terre pendant ce moment solennel en guise de protestation contre des violences raciales et sociales faites aux afro-américains. Le président Donald Trump avait critiqué vertement ce comportement. L'équipe de la Nouvelle-Angleterre participe à sa 10e finale. Un record. Elle va tenter de remporter son sixième Super Bowl (en 17 ans), le 2e consécutif et le 3e en quatre ans, ce qui lui permettrait de rejoindre Pittsburgh au sommet des palmarès. Face à elle, Philadelphie ne jouera que sa 3e finale après celles perdues en 1981, 27-10 face à Oakland, et 2005, 24-21 contre ... New England. La présence des Eagles est d'autant plus surprenante que leur meilleur joueur, le quarterback Carson Wentz, est blessé. L'équipe de Pennsylvanie ne partira pas favorite. Elle reste pourtant sur une très belle performance en finale de la Conférence Nationale où elle n'a laissé aucune chance à Minnesota (38-7) qui espérait pourtant tellement jouer le Super Bowl dans son US Bank Stadium de Minneapolis. Dans le même temps, en finale de Conférence Américaine, New England réalisait un nouveau rétablissement spectaculaire (mené 10-20 dans le 4e quart) et faisait voler en éclat le rempart défensif de Jacksonville 24-20. . (Belga)