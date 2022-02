Supprimer l'e-commerce? "Franchement, ce n'est pas comme ça qu'on va remonter la Wallonie!"

Benoît Piedboeuf, chef de groupe MR à la chambre était l'invité de BEL RTL ce matin. Il répondait aux questions de notre journaliste politique Fabrice Grosfilley et réagissait à la sortie dans la presse de Paul Magnette, le président du PS qui estimait qu'il fallait faire de la Belgique un pays sans E-commerce.

Fabrice Grosfilley: L'e-commerce, on ne doit pas s'en passer?

Benoît Piedboeuf: C'est difficile à dire mais franchement ce n'est pas comme cela qu'on va remonter la Wallonie. Et puis, la Wallonie encourage les entreprises à l'e-commerce. Elle donne une prime de 15.000 euros pour que les entreprises justement ne soient pas absentes de l'e-commerce et du marché et franchement 80% des Belges achètent via l'e-commerce et donc c'est un moyen qu'il faut utiliser. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut continuer à encourager les petits commerces.

Fabrice Grosfilley: Vous commandez sur Amazon et Zalando?

Benoît Piedboeuf: Non jamais. Je ne fais que me rendre dans les petites commerces et les localités.

Fabrice Grosfilley: Donc vous pourriez vous en passer?

Benoît Piedboeuf: Sûrement. Il ne faut pas croire que ce n'est pas une amélioration par rapport à certains services. Il y a des commerçants, des PME qui utilisent l'e-commerce et cela facilite la vie.

Fabrice Grosfilley: On fait référence à cette petite phrase de Paul Magnette qui fait beaucoup de bruits depuis hier soir, qui après la sortie du nucléaire verrait bien une sortie de l'e-commerce. A priori, pour le MR, on va sortir de ni l'un ni l'autre. Derrière cette petite phrase, il y a quand même une négociation tendue sur ce qu'on appelle le travail de nuit; dont l'E-commerce et le secteur de la logistique sont très friands. Quand on commence sa journée de travail à 20h, cela ne doit pas être encadré? On ne doit pas avoir des primes? On ne doit pas limiter le système?

Benoît Piedboeuf: Je connais cela depuis des années, parce que j'ai suivi des infirmières qui faisaient ce travail là et quand j'allais dans un hôpital qui vivait la nuit, je me disais que c'est un autre monde.

Fabrice Grosfilley: L'hôpital, c'est indispensable, mais recevoir son colis le lendemain matin, c'est moins indispensable...

Benoît Piedboeuf: Sauf si c'est urgent.

Fabrice Grosfilley: Donc on doit autoriser le travail de nuit à partir de 20h sans sursalaire et conditions?

Benoît Piedboeuf: A partir du moment où le travailleur le souhaite... Il n'y a pas de problème. Bien entendu, on peut améliorer au maximum les conditions du travailleur de nuit.

Fabrice Grosfilley: Mais comment on sait si le travailleur le souhaite? C'est souvent l'entreprise qui décide, non?

Benoît Piedboeuf: Oui, mais l'employeur il signe un contrat de travail à un moment donné donc s'il signe, c'est que ce travail lui convient.

Fabrice Grosfilley Mais il faut l'encadrer....?

Benoît Piedboeuf: Oui, il faut l'assouplir.