Supprimer la cotisation spéciale pour inciter les gens à travailler plus

(Belga) Le gouvernement fédéral reprend vendredi en réunion plénière ses travaux budgétaires. Plusieurs propositions sont évoquées depuis quelques jours. Le vice-Premier ministre CD&V et ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, est revenu avec la suppression de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, dont tous les travailleurs doivent s'acquitter, mise en place en 1994 à l'époque de Jean-Luc Dehaene et du Plan global de crise.

La mesure viserait à inciter les gens à travailler plus. Le ministre a cité plus particulièrement le cas de personnes qui passeraient d'un temps partiel à un temps plein. "Nous devons faire en sorte que travailler plus soit récompensé", a souligné M. Van Peteghem, à son arrivée au conseil des ministres. Une autre idée circule: celle de supprimer l'avantage fiscal sur les comptes d'épargne qui sont exonérés de précompte sur les intérêts. Elle a été écartée par le ministre des Finances. "Un parti a mis cela sur la table mais, selon moi, ce n'est pas une option", a-t-il dit. Le gouvernement a un agenda chargé. Le conseil des ministres doit approuver les ambitions et engagements de la politique climatique fédérale pour la période 2021-2030, qui prévoit une trajectoire de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre. Il reprendra ensuite ses travaux budgétaires. Ceux-ci se prolongeront durant le week-end et sans doute le début de la semaine prochaine. Le Premier ministre, Alexander De Croo, est attendu mardi à 14h à la Chambre pour le traditionnel discours de politique générale. (Belga)