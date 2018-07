Sven Gatz et Philippe Close se sont symboliquement mariés avec Bruxelles

(Belga) Le ministre flamand, en charge des Affaires bruxelloises, Sven Gatz (Open Vld), et le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, se sont mariés symboliquement mercredi, avec Bruxelles, dans la salle des mariages de l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Le concept "Bruxelles se marie" mis au point pour l'édition 2018 de la Fête de la Communauté flamande consistait à inviter chacun à dire oui à la capitale le jour de la Fête de la Communauté flamande et à sceller ainsi l'amour entre le flamand et Bruxelles.

Pour la sixième année consécutive, Bruxelles célèbre la Fête de la Communauté flamande le 11 juillet, via l'organisation d'une fête populaire gratuite "La Flandre fête, Bruxelles danse". C'est dans ce contexte que la population flamande a l'opportunité d'exprimer son amour pour Bruxelles en se mariant avec la capitale belge lors d'une cérémonie spécialement organisée à cet effet à l'Hôtel de Ville. Après avoir dit oui, à tour de rôle, à Bruxelles, le ministre Sven Gatz et le bourgmestre Philippe Close, se sont vu apposer un badge symbolisant leur lien avec la capitale. Les deux hommes ont ensuite pris la pose au balcon de l'Hôtel de Ville qui surplombe la Grand place. Les festivités organisées dans le centre de Bruxelles ont aussi pour vocation d'attirer des flamands qui ne se sont jamais rendus dans la capitale. Dans la soirée, un grand cortège de mariage est ainsi organisé sur la Grand Place. Il sera suivi d'un spectacle placé sur le thème du mariage. (Belga)