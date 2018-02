Task-force certificats verts: le ministre Crucke appelle à la confidentialité

(Belga) Le ministre wallon de l'Energie Jean-Luc Crucke n'a pas caché sa perplexité jeudi sur l'agitation entourant le groupe de travail (task force) qu'il a mis sur pied à la mi-octobre pour résoudre la problématique du surplus coûteux des certificats verts sur le marché, et a appelé à faire respecter la confidentialité.

Selon L'Echo, le président de cette task force, le professeur l'ULg Damien Ernst ne réussit pas à rapprocher les points de vue et avance des solutions radicales. Elles passent par la fin des certificats verts pour les nouveaux projets dès 2019 (la fin des primes Qualiwatt au photovoltaïque des particuliers est déjà actée pour le 30 juin prochain, NDLR), une contribution annuelle forfaitaire sur la facture d'électricité de 50 euros par ménage, 250 euros pour un petit professionnel et 2.500 euros pour un industriel raccordé au réseau à haute tension, ainsi que la création d'un fonds de transition énergétique. "Sont-ce là bien les propositions de M. Ernst?", s'interroge le ministre Crucke (MR). Il met en garde contre les "fuites dirigées" dans la presse, et invite à la confidentialité pour la bonne marche du groupe de travail. Mais si la task force ne parvient pas à dégager une proposition consensuelle, "le gouvernement reprendra la main", rappelle-t-il. Quant à une "taxe", telle qu'évoquée dans L'Echo à travers cette contribution annuelle forfaitaire, "le libéral que je suis ne trouve pas cela idéal", souligne-t-il. Son entourage la juge même "inimaginable". En Flandre, Annemie Turtelboom (Open Vld) avait perdu son poste de ministre de l'Energie en mai 2016, quelques mois après avoir instauré une taxe similaire (surnommée "Turteltaks") pour compenser le sur-subventionnement des certificats verts. Les conclusions de la task force sont attendues pour le 30 avril prochain. (Belga)