Tax-on-web - Plus de 2,3 millions de déclarations d'impôts soumises sur Tax-on-web

A 23h59 dimanche, toutes les déclarations fiscales pour l'exercice d'imposition 2017 devaient être introduites. Lundi matin, vers 02h00, le compteur du portail en ligne du SPF Finances affichait plus de 2.313.600 déclarations introduites. Un chiffre amené à évoluer, d'autant plus que les déclarations en ligne gérées par un comptable peuvent être introduites jusqu'au 25 octobre. Le délai pour soumettre une déclarations fiscale en ligne avait été prolongé de trois jours en raison de problèmes techniques rencontrés jeudi, à la suite d'une rupture de câble au sein d'un bâtiment du SPF Finances. Les contribuables avaient alors pu bénéficier de davantage de temps, jusqu'à dimanche soir, pour rendre leur déclaration en ligne. L'an passé, 2,5 millions de déclarations fiscales avait été enregistrées via Tax-on-web peu après l'échéance. (Belga)