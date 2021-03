Télétravail, la FIN du laxisme: le Premier ministre va rencontrer en urgence les employeurs pour serrer la vis

Le Premier ministre, Alexander De Croo, et le ministre de l'Emploi, Pierre-Yves Dermagne, rencontreront mardi après-midi les fédérations d'entreprises face à l'augmentation du nombre de foyers épidémiques sur les lieux de travail, a annoncé son cabinet. L'objectif de la réunion est de "responsabiliser" chacun sur l'importance du télétravail.

Les chiffres de l'épidémie de coronavirus en Belgique remontent et on a dépassé les 500 patients aux soins intensifs. Ce matin, c'est un Yves Van Laethem au visage défait qui annonçait : "Ne nous voilons pas la face, le plateau a une tendance claire à la hausse". Pour le Premier ministre et le ministre de la Santé, il y a désormais urgence à ce que le télétravail soit davantage respecté dans notre pays. C'est pourquoi ils vont appeler les représentants des employeurs à 16h aujourd'hui. Probablement pour leur demander de faire un effort. Et avec la menace de davantage de contrôles ?

"Les données du RAG (Risk Assessment Group) démontrent qu'actuellement 40% des clusters actifs en Belgique se constatent sur les lieux de travail. Ces pourcentages sont en augmentation constante. Les données concernant la mobilité démontrent que nous sommes repassés, en terme de trafic, au-dessus des chiffres d'octobre (avant la deuxième vague). Les contrôles en entreprises démontrent, enfin, un nombre certain d'infractions", souligne le cabinet du Premier ministre. Dans la matinée, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, a rappelé sur les ondes de Radio 1 l'importance du télétravail. Le respect des règles sanitaires actuelles est plus que jamais de rigueur devant l'augmentation des chiffres épidémiologiques afin de ne pas compromettre les objectifs qui ont été fixés lors du dernier comité de concertation, notamment sur le retour des cours en présentiel à l'école, a-t-il expliqué. M. Vandenbroucke participera à la réunion.