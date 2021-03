Télétravail obligatoire: les contrôles renforcés dès ce week-end, voici les détails sur le formulaire à compléter

Pierre-Yves Dermagne, vice-premier ministre et ministre de l'Economie et du Travail du gouvernement fédéral, était l’invité de la Matinale de Bel RTL ce jeudi. Avec Fabrice Grosfilley, il est revenu sur l’ensemble des mesures décidées par le comité de concertation et notamment sur le renforcement des contrôles du télétravail.

Le télétravail reste la norme et les contrôles vont être renforcés, a annoncé le ministre fédéral de l'Economie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne. Un système d’enregistrement électronique sera disponible dès ce samedi soir sur le portail de la sécurité sociale. Chaque entreprise publique ou privée sera tenue d'utiliser cet outil afin d'y indiquer mensuellement le nombre total de travailleurs dans l'entreprise par unité d’exploitation et le nombre de travailleurs qui exercent une fonction qui n'est pas télétravaillable. "Ce sera, bien entendu, une obligation pour les entreprises, et pas seulement, pour les associations, pour les services, pour les services publics", a précisé le ministre, invité de la Matinale de Bel RTL ce jeudi.

"Ça permettra de simplifier la vie de tout le monde"

Il promet un formulaire simple, avec seulement deux chiffres à remplir: le nombre total de travailleurs par unité d'exploitation, donc par site, et le nombre de fonctions qui sont par nature non télétravaillables. "Ça permettra de simplifier la vie de tout le monde : à la fois des entreprises, les choses seront claires, à la fois des services d’inspection, puisqu’on sait que le respect du télétravail est aujourd’hui un peu difficile à contrôler".

Les entreprises qui déclarent que tout le monde doit venir seront les premières à être contrôlées

La définition des postes qui seront télétravaillables ou pas relève de l'entreprise elle-même. "Vous n’avez pas peur que les entreprises disent qu’on ne peut pas télétravailler et que tout le monde doit venir?", demande Fabrice Grosfilley. "Celles qui feront ça, bien entendu, seront les premières à être contrôlées. Il y aura une suspicion d’un élément de non-respect du télétravail", annonce le ministre.

"On a déjà fermé des entreprises"

Pierre-Yves Dermagne évoque les sanctions financières et les fermetures en cas de non-respect de cette mesure: "On a déjà fermé des entreprises, vous savez. Comparativement à d’autres pays, on a plus contrôlé en Belgique le respect des normes en entreprise et du télétravail que d’ans d’autres pays".

Le ministre du travail a détaillé les chiffres des contrôles effectués depuis le mois de novembre: