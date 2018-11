Temps très nuageux et pluvieux mercredi matin avant de timides éclaircies

(Belga) Mercredi matin, le ciel sera très nuageux avec, par moments, de la pluie. En Hautes-Fagnes, il y aura temporairement un risque de faibles chutes de neige mouillée. En cours d'après-midi, le temps deviendra plus sec depuis l'ouest et de timides éclaircies seront possibles en fin de journée. Il fera progressivement plus doux avec des maxima de 3° ou 4° sur les hauteurs de l'Ardenne, 8° à 10° dans le centre et 11° ou 12° dans l'ouest.

Le vent de sud à sud-est sera modéré à assez fort et virera au secteur sud. A la mer et sur le relief, des rafales de 50 à 55 km/h pourront encore se produire. Mercredi soir et dans la nuit, le ciel restera partiellement à souvent très nuageux avec parfois des averses, surtout dans la moitié ouest du pays. Dans l'est, les faibles pluies intermittentes céderont la place à un temps progressivement plus sec. Il fera encore assez doux mais venteux avec des minima de 3° à 10°. Jeudi, le temps restera doux et venteux avec, par moments, de la pluie, surtout en matinée. L'après-midi, il fera plus sec avec des éclaircies. Vendredi, la météo sera légèrement variable mais un peu plus calme. (Belga)