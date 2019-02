Tennis/ATP 250 Marseille - Goffin qui a "disputé de bons matches à Marseille" va tâcher de trouver un coach

(Belga) David Goffin (ATP 24) a quitté Marseille partagé entre deux sentiments, samedi soir, après n'avoir pas réussi à se qualifier pour sa première finale de l'année 2019 dans un tournoi ATP. Le Liégeois, 28 ans, s'est incliné 7-6 (7/1) et 6-2 contre le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 12), 20 ans, tête de série n°1 et demi-finaliste du dernier Australian Open, alors qu'il avait une nouvelle fois pu servir pour le gain du premier set à 6-5.

"J'aurais peut-être pu faire un peu mieux, en étant plus agressif, mais c'est lui qui s'est lâché et a mis la pression", a-t-il expliqué aux médias présents sur place après sa défaite. "À 6-5, il s'accroche et livre un super tie-break dans la foulée. Ensuite, il a continué sur sa lancée et c'est devenu compliqué", ajouta le n°1 belge, qui se voulait tout de même satisfait. "J'ai le sentiment d'avoir haussé mon niveau. J'ai disputé de bons matches, même si je manque un peu de relâchement dans mon jeu d'attaque. Mais plus je vais avoir de matches, plus la constance va revenir". Le prochain rendez-vous de David Goffin sera désormais le tournoi ATP Masters 1000 d'Indian Wells, du 6 au 17 mars. Le Liégeois, qui reviendra aux portes du Top 20 - il sera 21e ce lundi - va tâcher de mettre cette période à profit pour trouver un nouveau coach, alors qu'il était accompagné de son préparateur physique Fabien Bertrand à Marseille. "Il y a quelques pistes, mais à l'heure actuelle, je n'ai toujours personne", a-t-il poursuivi, malgré les rumeurs d'un rapprochement avec le Suédois Thomas Johansson. "Il y a beaucoup de paramètres. Certains coaches ne sont pas libres, d'autres ne me conviennent pas, ou ne pourraient m'aider que pour quelques semaines. J'ai envie de partir avec un seul coach, mais il faut qu'il ait les mêmes valeurs que moi et sache comment me faire progresser pour briller dans les grands tournois", conclut-il.