Tennis/ATP 250 Marseille - "Il a l'expérience, j'ai la jeunesse", affirme Tsitsipas qui affrontera Goffin

(Belga) Stefanos Tsitsipas (ATP 12). Leader de la Next Gen à l'ATP. Tel est l'adversaire qui se dresse désormais de l'autre côté du filet pour David Goffin (ATP 24), samedi en demi-finale du tournoi ATP 250 de Marseille. Le jeune Grec, 20 ans, qui s'est hissé dans le dernier carré à l'Australian Open après avoir notamment battu Roger Federer, a dominé de son côté l'Ukrainien Sergiy Stakhovsky (ATP 141), 'lucky loser' des qualifications, 6-4, 6-3.

"Je suis très content d'avoir franchi ce cap", a expliqué le joueur grec. "Je savais que ce ne serait pas un match facile, car David Goffin joue bien sur surface rapide. J'ai produit du bon tennis et affiché une belle attitude. Je suis assez patient, très concentré et je saisis les occasions dès qu'elles se présentent", a-t-il commenté. Il s'agira de la cinquième confrontation sur le circuit entre David Goffin et Stefanos Tsitsipas, et de la quatrième en moins d'un an. Le Liégeois et l'Athénien en sont à deux victoires partout, le n°1 belge ayant remporté le dernier duel, 7-5, 6-3, l'été dernier au tournoi ATP Masters 1000 de Cincinnati. "Cela va devenir de plus en plus difficile, mais je le sais et je suis prêt", a poursuivi Tsitsipas. "Il va falloir pratiquer du bon tennis. David a prouvé dans le passé qu'il pouvait très bien jouer et c'est le cas à nouveau. Il a beaucoup d'expérience, mais j'ai la jeunesse pour moi, ce qui est peut-être un léger avantage. Je devrai être patient, concentré, agressif, faire preuve de force mentale", ajoute-t-il. "On me dit que je suis l'homme à battre ici, mais j'essaie de ne pas y penser", conclut-il. (Belga)