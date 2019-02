Tennis/ATP 250 Marseille - Tsitsipas "heureux et soulagé" d'avoir battu Goffin à Marseille

(Belga) Stefanos Tsitsipas (ATP 12) a privé David Goffin (ATP 24) d'une première finale au tournoi ATP 250 de Marseille, samedi. Le jeune Grec, 20 ans, demi-finaliste de l'Australian Open, s'est imposé 7-6 (7/1) et 6-2 contre le Liégeois, 28 ans, dans ce qui constituait déjà la cinquième confrontation entre les deux hommes sur le circuit.

"Je suis heureux et soulagé!", s'est-il exclamé après de sa victoire. "C'était une bonne journée de boulot. J'ai disputé un bon match. J'ai été agressif, je ne me suis pas emporté, je n'ai pas fait trop de bruit et surtout j'ai su me montrer décisif au moment le plus important. J'ai trouvé mon rythme quand j'étais dans les cordes, lorsqu'il a pu servir pour le gain du premier set à 6-5. Je me suis senti à l'aise en retour et j'ai pu prendre l'ascendant dans le tie-break. Ensuite, j'étais lancé". Dimanche, Stefanos Tsitsipas défiera le Kazakhe Mikhail Kukushkin (ATP 50), 31 ans, en finale dans les Bouches-du-Rhône, pour tenter d'ajouter un deuxième titre à son palmarès après sa victoire, l'automne dernier, au tournoi ATP 250 de Stockholm. "Mikhail a l'air en forme et je peux vous garantir que cela ne sera pas facile", a-t-il poursuivi. "Mais j'espère continuer sur ma lancée. C'est important de gagner des titres. Les titres représentent beaucoup de choses. Ils ne vous tombent pas du circuit. Il faut travailler dur pour les mériter. Et ils procurent une sensation merveilleuse", a-t-il conclu.