Tennis/WTA Eastbourne - Flipkens : "Je ne pense pas que je jouerai en double mixte avec Murray à Wimbledon"

(Belga) Kirsten Flipkens n'a pas réussi la passe de deux samedi en finale du double du tournoi WTA d'Eastbourne, qu'elle dispute en guise d'ultime préparation à Wimbledon. La Campinoise, 33 ans, lauréate le week-end dernier à Majorque avec la Suédoise Johanna Larsson, s'est ainsi inclinée avec l'Américaine Bethanie Mattek-Sands 2-6, 6-3, 10/6 face au duo taïwanais Hao-Ching Chan/Latisha Chan.

"Nous n'avons peut-être pas gagné, mais je ne peux être que satisfaite", a-t-elle confié à Belga. "C'était la première fois que nous jouions ensemble et nous nous étions inscrites en dernière minute, car la partenaire de Bethanie s'était retirée. Nous avons passé une chouette semaine et signé un très bon résultat. Mon service est mes volées sont bien en place et je me sens en forme pour Wimbledon, même si le double et le simple sont deux disciplines différentes. La joueuse se dit confiante qu'avec encore "une bonne journée d'entraînement" dimanche elle devrait "être prête" pour son premier tour en simple lundi contre Jakupovic. Kirsten Flipkens s'alignera en simple et en double à Wimbledon, où son meilleur résultat reste une accession en demi-finale en 2013, battue par la Française Marion Bartoli, future lauréate. Elle a même proposé, la semaine dernière via Twitter, de faire équipe en double mixte avec un certain Andy Murray, qui effectue son grand retour après une opération à la hanche droite subie au lendemain de l'Australian Open. "Je ne pense cependant pas que je jouerai avec lui à Wimbledon", a-t-elle souri. "C'est vrai qu'Andy est le seul avec qui j'envisagerais de m'aligner en double mixte (NdlR : les deux ont déjà fait équipe ensemble en 2006), mais cela ne va pas se produire. J'ai disputé énormément de matches ces dernières semaines et si je suis éliminée en simple, puis en double avec Larsson, je crois que j'en profiterai pour prendre un peu de vacances", a-t-elle conclu. (Belga)