Tennis/WTA Premier Doha - Halep, qui défie Mertens en finale à Doha : "Je pense juste à mon envie de gagner"

(Belga) Simona Halep (WTA 3) sera l'adversaire d'Elise Mertens (WTA 21) samedi en finale du tournoi WTA Premier sur dur de Doha, doté de doté de 916.131 dollars. La Roumaine, 27 ans, coachée depuis cette semaine par Thierry Van Cleemput, est sortie victorieuse 6-3, 3-6 et 6-4 d'un combat épique contre l'Ukrainienne Elina Svitolina après avoir été menée 4-1, balle de 5-1 dans le troisième set.

"Je ne voulais pas abandonner", a-t-elle confié. "Elle a joué de manière incroyable. Elle bougeait extrêmement bien, elle frappait la balle très fort et elle a très peu raté. La perspective d'une défaite a fait monter la pression, mais j'ai essayé de me concentrer, de rester calme et je l'ai plutôt bien fait. Je n'ai pas eu peur de frapper la balle, de prendre des risques, et cela m'a aidé. C'était un match d'un très bon niveau et je suis fière d'avoir réussi à l'emporter", a-t-elle ajouté, ravie d'avoir mis fin à une série de trois défaites consécutives contre l'Ukrainienne. Simona Halep, encore n°1 mondiale à l'Australian Open, va désormais tenter de remporter son deuxième titre à Doha, après 2014, et le dix-neuvième de sa carrière à la faveur d'une finale contre Elise Mertens, contre qui elle n'a encore jamais perdu. "Dans une finale, il y a toujours une pression et des émotions supplémentaires, mais je me sens prête", a-t-elle poursuivi. "Je vais vite récupérer et je donnerai tout ce que j'ai pour gagner. Je joue libérée : j'ai gagné un Grand Chelem, j'ai été numéro 1 mondiale, j'ai atteint mes objectifs. J'essaie de m'amuser plus et je sens que je prends plus de plaisir sur le court. Je ne pense pas au résultat, juste à mon envie de gagner". (Belga)