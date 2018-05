Tensions avec la Corée du Nord - Pyongyang demande à Séoul le rapatriement des serveuses qui ont fait défection

(Belga) Pyongyang a demandé samedi soir à Séoul de rapatrier au Nord 12 serveuses nord-coréennes qui ont fait défection en 2016, possiblement contre leur gré, sur fond de crispation sur la péninsule après des mois de détente.

Cette affaire qui avait fait grand bruit suscite depuis longtemps la polémique. Pyongyang affirmait qu'elles avaient été enlevées et Séoul martelait qu'elles avaient fait défection de plein gré. Mais, dans le programme Spotlight de la chaîne JTBC -l'une des émissions d'enquête les plus en vue de Corée du Sud- le gérant du restaurant nord-coréen de la localité chinoise de Ningbo où travaillaient les serveuses a récemment affirmé que ces dernières avaient en fait été piégées par le renseignement sud-coréen. Le cas des 12 serveuses pourrait miner la relation intercoréenne, a indiqué un communiqué publié samedi soir par l'agence officielle nord-coréenne KCNA. "Les autorités sud-coréennes devraient renvoyer sans délai nos citoyennes auprès de leurs familles et montrer ainsi leur volonté d'améliorer les relations Nord-Sud", peut-on lire dans le communiqué. Après des années de tensions sur les programmes nucléaire et balistique de Pyongyang, les relations intercoréennes ont connu une remarquable détente depuis le début de l'année qui a culminé avec un sommet historique entre le leader nord-coréen Kim Jong Un et le président sud-coréen Moon Jae-in. (Belga)