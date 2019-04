Tensions sociales chez skeyes: Ben Weyts veut mettre des contrôleurs de la Défense en stand-by

(Belga) Le ministre flamand de la Mobilité Ben Weyts propose de mettre en stand-by les contrôleurs aériens de la Défense pour pallier le manque de contrôleurs aériens de Skeyes. "Nous ne pouvons pas laisser prendre en otage nos aéroports, notre économie et nos vacanciers par des contrôleurs aériens soit-disant malades", a indiqué le ministre.

"Chacun a le droit de manifester pour ses droits sociaux mais cela doit se faire en toute franchise et selon les procédures existantes. On ne peut pas mettre des bâtons dans les roues en se portant faussement pâle", a-t-il ajouté. Si les médiateurs sociaux ne trouvent pas de solution, la Défense pourrait mettre en stand-by un certain nombre de ses contrôleurs, a poursuivi le ministre. "Le gouvernement fédéral ne peut pas utiliser la Défense pour casser une grève mais dans le cas présent, les contrôleurs pourraient remplacer les malades", a-t-il précisé. (Belga)