Tensions sociales chez Skeyes: la Wallonie paye finalement les factures émises en 2019

(Belga) Après avoir rencontré, début décembre, les responsables de Skeyes, le gestionnaire du trafic aérien en Belgique, et avoir reçu une partie des informations demandées, le ministre wallon en charge des Aéroports, Jean-Luc Crucke (MR) a mandaté son administration pour procéder au paiement des factures dues par la Région, a-t-il indiqué lundi en commission du Parlement de Wallonie.

Le 3 décembre dernier, Jean-Luc Crucke a rencontré le CEO et le président du conseil d'administration de Skeyes afin de faire le point sur les attentes de la Région à l'égard du gestionnaire de l'espace aérien et d'obtenir un certain nombre d'informations, notamment en ce qui concerne la facturation trimestrielle et le plan de contingence permettant à la Wallonie de ne plus être pénalisée en cas de nouveau mouvement du personnel. "Plusieurs éléments sollicités ayant été transmis à mes services le 18 décembre, j'ai mandaté mon administration afin qu'elle puisse procéder au paiement des factures émises sur l'exercice 2019 (4e trimestre 2018, 1e, 2e et 3e trimestres 2019)", a assuré le ministre Crucke. Selon ce dernier, ces factures représentent un montant total de près de 7,55 millions d'euros. "Comme mentionné à Skeyes par écrit le 20 décembre, ce paiement a été fait sous réserve de tout droit et sans reconnaissance préjudiciable aucune", a-t-il encore précisé. Par ailleurs, l'ensemble des informations réclamées n'ayant pas été transmises, la Région a décidé de ne pas se désister de l'action en cours devant la justice. (Belga)