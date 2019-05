Tensions sociales chez skeyes : les astreintes prolongées jusqu'au 23 mai

(Belga) Alors que les perturbations se poursuivent dans le ciel belge en raison des actions des contrôleurs aériens de skeyes, la justice a décidé, jeudi, de prolonger la menace d'astreinte jusqu'au 23 mai, a affirmé vendredi, en séance plénière du parlement wallon, le ministre régional en charge des Aéroports, Jean-Luc Crucke.

En fin de semaine dernière, la société Liege Cargo Handling Services (LACHS) et la compagnie aérienne Cargo Airlines (CAL), toutes deux établies à l'aéroport de Liège, avaient annoncé leur intention d'intenter une action en référé afin de mettre un terme au blocage. Dans la foulée, la justice avait ordonné à skeyes d'assurer son service jusqu'à lundi, nuit comprise, sous peine d'une astreinte de 250.000 euros par heure d'interruption. "La justice a décidé de prolonger cette astreinte jusqu'au 23 mai", a assuré ce vendredi Jean-Luc Crucke (MR) selon qui le gouvernement régional a par ailleurs saisi le Premier ministre Charles Michel et le ministre fédéral en charge du secteur, François Bellot, afin que des négociations soient engagées avec les travailleurs. "Nous avons aussi demandé que dans le prochain contrat de gestion soient prévus des sanctions plus fortes et un service minimum", a poursuivi le ministre wallon en dénonçant une nouvelle fois l'aspect communautaire du conflit. "Lorsque, systématiquement, les actions ne sont pas couvertes par les syndicats; lorsque, systématiquement, le blocage vient du nord du pays et pas du sud, on peut se demander si ce qu'on veut foutre en l'air, ce n'est pas le redressement wallon", a-t-il conclu. (Belga)