Terrorisme: Jambon envisage une version belge de la plateforme anversoise Shield

(Belga) Le ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA) envisage le programme anversois "Shield" sur les cas suspects de terrorisme comme un projet pilote pour l'ensemble de la Belgique, a-t-il indiqué lundi lors d'un débat sur la sécurité qui se tenait à la Foire du livre d'Anvers. Il prendra une décision d'ici à la fin de cette législature, a-t-il précisé.

Jan Jambon participait lundi à un débat à la Foire du livre d'Anvers en lien avec la sortie du livre "Pas de panique" du CEO de l'entreprise de gardiennage Seris, Danny Vandormael. Avec Jean-Claude Gunst, le directeur administratif de la police fédérale pour la province d'Anvers, les trois hommes ont débattu notamment au sujet de la collaboration entre la police et le secteur du gardiennage privé. Shield, la nouvelle plateforme de la police anversoise lancée fin septembre, est un projet pilote pour toute la Belgique, a fait savoir le ministre à cette occasion. En cas de succès, elle pourrait être étendue à l'ensemble du pays. Ce site web a pour objectif de favoriser l'échange d'informations relatives à la lutte contre terrorisme. La plateforme s'adresse aux entreprises, aux associations et aux écoles à qui il est demandé de partager les faits suspects dont ils auraient été les témoins. Plus tard, l'outil pourrait être élargi à tous les particuliers. (Belga)