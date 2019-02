Theo Francken, persona non grata en Wallonie? L'organisatrice d'une conférence avec l'ancien secrétaire d'Etat a déjà dû changer d'endroit 4 fois

L'ex-secrétaire d'Etat du gouvernement fédéral Theo Francken semble être persona non grata en Wallonie, ou en tout cas, en province de Liège. Le nationaliste flamand est invité à venir y faire la promotion de son livre. Mais l'organisatrice a reçu des menaces. Elle a déjà dû changer 4 fois d'endroit.

Theo Francken vient d'écrire un livre dans lequel il parle d'immigration et de politique européenne. Il a donné de nombreuses conférences en Flandre, mais en Wallonie, cela semble très compliqué. Valeria Appeltants essaye d'organiser, depuis de nombreuses semaines, sa présence. Mais rien que trouver une salle est quasi impossible. D'abord prévu à Hermalle-sous-Argenteau, puis à Barchon, puis à Verviers, et depuis ce week-end, à Flémalle…

A chaque fois, c'est le même refus. "Lorsque j'ai fait les démarches que je devais faire par rapport à la conférence, pour divulguer l'adresse et le lieu où arrivait monsieur Francken, 20 minutes après, j'avais chaque fois un refus, on me retéléphonait pour me dire, non, madame, on s'excuse, la salle est occupée ce jour-là", explique-t-elle.





Une question de sécurité?

Au nom de la liberté d'expression, il est difficile d'interdire sa présence. Alors chaque bourgmestre, qui n'a jamais été directement prévenu, parle de mise en garde et de sécurité. "A partir du moment où on n'a pas eu de demande, forcément, on ne peut pas y répondre, ni positivement, ni négativement, et puisqu'on ne connait pas le lieu, je ne peux pas non plus interdire le territoire complet à la venue d'une personnalité, quelle qu'elle soit", réagit Isabelle Simonis, bourgmestre de Flémalle.





"C'est une vraie chasse à l'homme"

Pour beaucoup, il est l'incarnation d'une politique dure, d'une droite décomplexée. Il était pourtant encore membre du gouvernement il y a quelques semaines. "On est en train de vivre une chasse à l'homme, c'est ce qu'on est en train de vivre. On vit en cachette, on fait ça en privé le plus possible, on essaye de divulguer le moins possible d'infos, mais c'est une vraie chasse à l'homme".

A cette heure encore, le lieu de la conférence de ce soir est tenu secret. Seuls quelques 200 membres inscrits seront prévenus en dernière minute.