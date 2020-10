Tom Vanden Borre passe de Comeos au cabinet de la ministre Tinne Van der Straeten

(Belga) Tom Vanden Borre (50 ans) devient chef de cabinet de la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten (Groen). Il quitte la fédération du commerce et des services Comeos où il était directeur "Policy & Market". Il possède également plus de vingt ans d'expérience dans le secteur de l'énergie. M. Vanden Borre siège actuellement au conseil d'administration du régulateur flamand de l'énergie VREG. Il démissionnera immédiatement de ce poste en raison d'une incompatibilité sa nouvelle fonction.

"Tom est la bonne personne au bon endroit. Nous partageons notre expertise et notre passion pour le secteur de l'énergie. Avec l'expérience de Tom dans le secteur des énergies renouvelables et du nucléaire, nous sommes armés pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Je suis donc heureux qu'il ait accepté ma demande", a déclaré la ministre Van der Straeten. Tom Vanden Borre est docteur en droit. Avant de travailler pour Comeos, il a été directeur d'un fournisseur d'énergie actif sur le marché belge, Nuon en l'occurrence. Il possède également une expérience dans le secteur public. Il a ainsi travaillé comme expert en énergie à la Commission européenne et auprès des régulateurs fédéral CREG et flamand VREG. Il avait débuté sa carrière au Centre d'études de l'énergie nucléaire de Mol. Tom Vanden Borre a également présidé le conseil d'administration de l'AFCN (Agence fédérale de contrôle nucléaire). (Belga)