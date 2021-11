Touchée par la "tragédie" d'Antonin, la ministre de l'enseignement supérieur va organiser "une conférence" pour durcir les règles rapidement

Valérie Glatigny, ministre de l'Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, était l'invitée de BEL RTL jeudi matin. Elle est revenu sur la mort d'Antonin, que nous évoquions mercredi. Elle a annoncé l'organisation d'un débat, d'une conférence rassemblant tous les acteurs pour tenter d'élaborer un cadre réglementaire plus stricte, après une rentrée 2021 particulièrement dramatique (il y a eu d'autres incidents plus ou moins graves).

"C'est une tragédie. Nous devons réfléchir tous ensemble à la manière d'éviter de telles tragédies. Nous avons une charte depuis un an et demi, j'ai demandé son évaluation. L'abus d'alcool devra y faire l'objet d'une réflexion. Je prendrai également l'initiative d'organiser une conférence, avec les cercles étudiants, les autorités académiques, les bourgmestres, des experts en psychologies sociales, pour réfléchir à l'abus de consommation d'alcool dans le milieu estudiantin", a-t-elle annoncé.

"On voit que la charte est une avancée, elle prévoit un encadrement des baptêmes, mais (dans le cas d'Antonin), il s'agit de consommation d'alcool après l'activité de baptême. Donc il faudrait sans doute un cadre réglementaire plus stricte. Je pense par exemple à l'organisation des cercles étudiants: est-ce qu'en cas d'abus et d'incident, on peut envisager leur dissolution ?".

"L'objectif" est d'être opérationnel pour la rentrée prochaine, promet-elle. Mais "on ne fera pas l'économie d'une réflexion plus large sur la consommation d'alcool dans la société en général".