Tour de Turquie - Nacer Bouhanni souffre d'une fracture aux cervicales après sa chute dans la 2e étape

Nacer Bouhanni (Arkea Samsic) souffre d'une fracture de la première vertèbre cervicale à la suite de sa chute lors de la 2e étape du Tour de Turquie (2.Pro) disputée lundi sur 156,4 km entre Selçuk et Alaçati, a annoncé son équipe Arkea-Samsic lundi soir.

Le sprinter français a lourdement chuté après avoir heurté un spectateur qui marchait sur la route alors que le peloton arrivait, à 61 km de l'arrivée. Nacer Bouhanni est actuellement pris en charge à l'hôpital d'Izmir. "Il sera rapatrié prochainement en France pour la suite de la prise en charge médicale", indique Arkea Samsic. Impliqué dans la même chute, Kevin Ledanois souffre lui d'un important traumatisme au genou gauche et de douleurs au rachis thoracique. Lui aussi a été contraint à l'abandon et va être rapatrié en France. L'équipe Arkea Samsic n'a pas été épargnée lundi. Nairo et Dayer Quintana ont en effet également chuté à 3,4 kilomètres de l'arrivée. Nairo Quintana souffre "d'importantes dermabrasions sur tout le côté gauche et au dos", tandis que son frère Dayer "souffre de diverses dermabrasions". Les deux Colombiens seront au départ de la 3e étape mardi à Cesme.