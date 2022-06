Tour du Limbourg - Arnaud De Lie: "La condition est super"

(Belga) Après le GP Marcel Kint et la Flèche de Heist, Arnaud De Lie a décroché, lundi, un troisième succès consécutif et remportant le Tour du Limbourg, signant un sixième succès pour sa première année professionnelle. Le jeune Wallon, 20 ans, devient l'un des favoris des championnats de Belgique de Middelkerke le 26 juin. "Ma condition s'est améliorée ces dernières semaines et est vraiment super à présent", a commenté De Lie.

"Je ne peux rien faire d'autre que de remercier l'équipe pour tout le travail effectué pour moi à l'approche de ce sprint. Frederik Frison a fait sauter tout le monde dans le final. J'ai suivi un moment sa ligne et j'ai pu terminer le travail." Plusieurs coureurs, dont Mark Cavendish et Gerben Thijssen, ont été impliqués dans une chute. Une série de sprinteurs ont été écartés. "A ce moment-là, je n'avais pas le temps de regarder derrière moi. C'était chaotique. J'étais dans la route de Sam Bennett quand ça a craqué. Les gars de BORA-hansgrohe ont lancé le sprint. J'ai réussi à rouler jusqu'à la troisième place et puis j'ai pu laisser tout le monde derrière moi." (Belga)