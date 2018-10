Ecolo et PS éjectent le MR de la majorité à Tournai

La ministre fédérale Marie-Christine Marghem a reconnu la victoire d'une "alliance des gauches", à la suite de l'accord de majorité entre le PS et Ecolo à Tournai, qui renvoient le MR dans l'opposition.

"On a fait une belle campagne, mais il faut reconnaître la percée d'Ecolo dans le cadre de ces élections", a commenté la ministre de l'Energie et du Développement durable. Celle qui a cru voir un basculement ce week-end ajoute que cette alliance entre le PS et Ecolo "confirme que Tournai appartient au PS" et elle ajoute que cette élection va susciter des remises en question au sein du PS car, selon les estimations, Paul-Olivier Delannois doublerait Rudy Demotte.

Pour expliquer sa défaite, la ministre regrette avoir été l'objet "d'un matraquage permanent" car son parti est l'unique représentant francophone au sein du gouvernement fédéral. "Malgré les deux précédents scrutins où j'ai été plébiscitée par les Tournaisiens, je n'ai pas été bourgmestre. Il n'y aura pas de changement tant que les citoyens continueront à croire qu'au PS, l'alternance, c'est avec un autre partenaire".