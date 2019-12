Tournée des Quatre Tremplins - Ryoyu Kobayashi marque son territoire dès le début de la Tournée des Quatre Tremplins

(Belga) Le Japonais Ryoyu Kobayashi, vainqueur l'an dernier de la Tournée des quatre tremplins en réalisant le Grand chelem, a parfaitement lancé la défense de son titre en remportant l'épreuve d'ouverture à Obertsdorf (Allemagne) dimanche.

Egalement tenant du titre et leader du classement général de la Coupe du monde, Kobayashi (23 ans) a dominé le concours avec 305,1 points devant l'Allemand Karl Geiger (295,9 pts) et le Polonais Dawid Kubacki (294,7 pts). La prochaine étape de la Tournée des Quatre Tremplins est prévue le 1er janvier à Garmisch-Partenkirchen. La Tournée se poursuivra à Innsbruck le 4 janvier et se terminera à Bischofshofen le 6 janvier. (Belga)