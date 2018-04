Tous les centres de distribution Lidl bloqués lundi

(Belga) Les cinq centres de distribution de Lidl en Belgique sont toujours bloqués par le syndicat socialiste SETCa ce lundi matin, en raison du mouvement de grève entamé la semaine dernière. Le blocage devrait se poursuivre car les travailleurs n'ont aucun contact avec la direction, ajoute Myriam Delmée, vice-présidente de l'organisation syndicale.

Les centres de distribution de Courcelles, Marche et Genk sont à l'arrêt depuis samedi, ceux de Wevelgem et de Saint-Nicolas ont été bloqués dimanche. Ce blocage devrait fortement perturber l'ouverture des magasins de l'enseigne car ils n'ont pas été réapprovisionnés. Vendredi et samedi déjà, une centaine de grandes surfaces n'avaient pas ouvert leurs portes. Les travailleurs de Lidl mènent des actions depuis plusieurs jours afin de protester contre la charge de travail. La direction a proposé une solution temporaire aux travailleurs, mais le SETCa la juge insuffisante tandis que les syndicats chrétien et libéral la soutiennent. (Belga)