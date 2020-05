Toutes les fiches fiscales pension ne seront pas envoyées dans leur version papier

(Belga) Le service Pensions ne sera pas en mesure cette année d'envoyer toutes les fiches fiscales par voie postale en raison de la crise sanitaire. Toutes les données nécessaires ont cependant été transmises au SPF Finances, rassure le service Pensions dans un communiqué diffusé lundi. Au total, 223.000 fiches seront envoyées dans le courant du mois à certains contribuables introduisant une déclaration papier.

Chaque année, le service Pensions envoie les fiches fiscales au SPF Finances pour la préparation des déclarations d'impôts. Les fiches sont ensuite mises à disposition dans mypension.be et envoyées par la poste. "L'envoi des fiches fiscales pour les pensionnés résidant à l'étranger a été finalisé juste avant la mise en place des mesures renforcées dans le cadre de la crise du coronavirus." L'impression des fiches pour les pensionnés résidant en Belgique n'a par contre pas pu être réalisée à la suite des mesures prises pour endiguer la propagation du Covid-19. "Il est impossible pour les collaborateurs de respecter les règles de distanciation sociale lorsqu'ils travaillent avec l'imprimante à haute vitesse ou avec les machines de mise sous pli. Le service Pensions a donc décidé de ne pas envoyer toutes les fiches fiscales sur papier en Belgique en 2020." Les personnes recevant une proposition de déclaration simplifiée et celles qui introduisent leur déclaration via MyMinfin (Tax-on-web), ainsi que celles qui font remplir leur déclaration par un collaborateur du SPF Finances n'ont en principe pas besoin de version papier. Pour les autres citoyens, ayant tout de même besoin des informations relatives à leur pension, 223.000 fiches seront envoyées. Les pensionnés qui souhaitent quand même vérifier leurs données et n'ont pas accès à mypension.be peuvent demander un duplicata via le formulaire de contact sur www.sfpd.fgov.be ou via le numéro spécial pensions 1765. (Belga)